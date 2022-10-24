Крянин об отстранении российских лыжников: «Мы ничего не потеряем, а только выиграем. Повысится конкуренция внутри страны»
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировать решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
«Надежда всегда умирает последней, но у меня ее не было. У нас федерация подготовилась к этому, были увеличены этапы Кубка России.
Многие говорят, что мы потеряем конкуренцию – но мы ничего не потеряем, а только выиграем. Почему? У нас повысится конкуренция внутри страны. Молодые лыжники у нас подрастают, показывают результаты, поэтому смогут побороться и оказать сопротивление нашим лидерам», – сказал Крянин.
«Я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом. У нас есть свой флаг и гимн, почему мы должны от этого отказываться? Я до сих пор не понимаю, почему спортсмены должны страдать из-за политики.
Думаю, невозможно назвать конкретную дату, когда мы снова вернемся на мировые соревнования. Мы всегда открыты и ждем на наших стартах иностранных спортсменов. Если у них есть желание приехать и принять участие, то пусть приезжают. Таким образом мы сможем повысить конкуренцию», – добавил он.
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