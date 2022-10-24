Крянин об отстранении российских лыжников: «Мы ничего не потеряем, а только выиграем. Повысится конкуренция внутри страны»

Член президиума Федерации лыжных гонок России ( ) Сергей Крянин прокомментировать решение Международной федерации лыжных видов спорта ( ) продлить отстранение российских спортсменов.

«Надежда всегда умирает последней, но у меня ее не было. У нас федерация подготовилась к этому, были увеличены этапы Кубка России.

Многие говорят, что мы потеряем конкуренцию – но мы ничего не потеряем, а только выиграем. Почему? У нас повысится конкуренция внутри страны. Молодые лыжники у нас подрастают, показывают результаты, поэтому смогут побороться и оказать сопротивление нашим лидерам», – сказал Крянин.

«Я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом. У нас есть свой флаг и гимн, почему мы должны от этого отказываться? Я до сих пор не понимаю, почему спортсмены должны страдать из-за политики.

Думаю, невозможно назвать конкретную дату, когда мы снова вернемся на мировые соревнования. Мы всегда открыты и ждем на наших стартах иностранных спортсменов. Если у них есть желание приехать и принять участие, то пусть приезжают. Таким образом мы сможем повысить конкуренцию», – добавил он.