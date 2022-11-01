Самуэльссон о допинге шведской биатлонистки Олссон: «Очень грустное событие. Но не думаю, что это как-то повлияет на доверие к нам»

Олимпийский чемпион высказался о допинговом деле шведской биатлонистки Корделии Мелен Олссон.

8 октября стало известно, что Олссон дисквалифицирована на два года за допинг. В марте на чемпионате Швеции она сдала положительную пробу на тербуталин – препарат для снятия симптомов астмы.

В спринте на чемпионате Швеции спортсменка заняла 14-е место. В 2018 году она входила в состав сборной Швеции на юниорский чемпионат мира.

«Очень грустное событие, которое показывает, что нам нужно больше работать над образованием в сфере антидопинга.

Очевидно, что эта спортсменка не выступала на элитном уровне и пыталась прибавить в результатах. То, что произошло, печально.

Я видел комментарии от российской стороны [о том, почему не высказываюсь об этом инциденте]. Прекрасно понимал, что такие комментарии будут. Но надо уметь отличать яблоки от груш.

Понятно, что это нехорошо, что в нашем биатлоне появилось допинговое дело. Так не должно быть. Но лично я не думаю, что это как-то повлияет на доверие [к шведскому биатлону].

Я по-прежнему считаю, что ЭПО ужасен, что таким нельзя заниматься. Даже при том, что и у нас в Швеции есть допинговый случай», – сказал Самуэльссон.

Шведская биатлонистка Олссон дисквалифицирована на два года за допинг. В ее пробе нашли препарат от астмы