Юрий Бородавко: «Думаю, через несколько дней болевой синдром уйдет, и Большунов будет полноценно заниматься. Пока тренируется в щадящем режиме»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, когда сможет приступить к полноценным тренировкам.

Ранее Бородавко сообщил, что Большунов пропустит спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа. Гонка пройдет 7 ноября.

«Вчера на зарядке Большунов поскользнулся, упал и ушиб мышцу. Да, он тренируется, но болевые ощущения еще остались. Поэтому приняли решение, что пока стартовать не будет. По коньковой гонке посмотрим – если будет возможность, может быть, и выйдет на старт.

Большунов есть в списках на завтра? Я предупреждал организаторов, что Александр стартовать не будет, но почему‑то пока его не убрали. Думаю, через несколько дней болевой синдром уйдет – и тогда он будет полноценно заниматься. Пока тренируется в щадящем режиме.

Все остальные тренируются, кроме , которая долго болела и только завтра прилетает в Ханты‑Мансийск. Не будет также Маши Истоминой, с которой мы решили пропустить спринт. Остальные здоровы – тренируются, готовятся и будут участвовать в гонке», – сказал Бородавко.