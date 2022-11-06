Большунов пропустит спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег» из-за растяжения голеностопа

Трехкратный олимпийский чемпион не выступит в спринте на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске из-за растяжения голеностопа.

Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Спринтерская гонка пройдет 7 ноября. Соревнования носят статус контрольной тренировки сборной России.

«Александр во время пробежки поскользнулся и получил растяжение голеностопа. Мы приняли решение, что завтра он стартовать не будет.

Что касается вторничной гонки, то по участию в этом старте мы примем решение позже», – сказал Бородавко.