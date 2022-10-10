Группа Юрия Бородавко приступит к тренировкам на снегу в конце октября в Ханты-Мансийске

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Группа лыжников сборной России под руководством Юрия Бородавко начнет тренировки на снегу в конце октября в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил тренер.

«Сейчас мы находимся на сборе в Сочи на «Лауре», где пробудем до 17 октября. Затем с 27 октября по 9 ноября у нас пройдет первый снежный сбор в Ханты-Мансийске, на который вся моя группа планирует прибыть в полном составе.

Они сохранили определенное количество снега и с 20-х чисел будут рассыпать его. Будет круг длиной минимум пять километров. 

После окончания сбора в Ханты-Мансийске мы переедем в Хакасию на Вершину Теи, где откроем зимний соревновательный сезон на Кубке России», – сообщил Бородавко. 

В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин и Никита Денисов. 

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