Юрий Бородавко: «Сбор в Сочи прошел по плану, лыжники возвращаются на хороший функциональный уровень. Вся группа выступит в Ханты-Мансийске»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что в контрольных стартах в Ханты‑Мансийске примут участие все спортсмены его группы.
В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.
17 октября группа завершила сбор в Сочи.
«Сбор прошел по плану, нам удалось выполнить ту работу, которой нам не доставало в августе и сентябре. Сейчас спортсмены возвращаются на хороший функциональный уровень.
Конечно, на данный момент они не в оптимальной форме, но кондиции набирают к зимнему сезону. В Ханты‑Мансийске выступят все лыжники группы», – сказал Бородавко.
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