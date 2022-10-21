Юрий Бородавко: «Сбор в Сочи прошел по плану, лыжники возвращаются на хороший функциональный уровень. Вся группа выступит в Ханты-Мансийске»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что в контрольных стартах в Ханты‑Мансийске примут участие все спортсмены его группы.

В группе Бородавко тренируются , Никита Денисов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, , , , Александр Терентьев, и Иван Якимушкин.

17 октября группа завершила сбор в Сочи.

«Сбор прошел по плану, нам удалось выполнить ту работу, которой нам не доставало в августе и сентябре. Сейчас спортсмены возвращаются на хороший функциональный уровень.

Конечно, на данный момент они не в оптимальной форме, но кондиции набирают к зимнему сезону. В Ханты‑Мансийске выступят все лыжники группы», – сказал Бородавко.