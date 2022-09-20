Юрий Бородавко: «Большунов должен привести себя в нормальную форму после такого серьезного пропуска, фактически 40 с лишним дней»

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья , и .

— Непряева и Терентьев заболели после Терскола. У них тоже больше недели была температура. Здесь, в Тюмени они тренируются где-то четвертый-пятый день. Пока состояние достаточно тяжелое. Чувствуют слабость, мышцы сильно ослабли, нет привычного тонуса. Тем не менее они занимаются, выполняют небольшую нагрузку. Силовых упражнений, переменных, ускорений пока нет. Равномерно, спокойно ходят, но нельзя сказать, что они близки к оптимальному состоянию.

— Большунов уже бегает вроде как…

— Он заболел в первых числах сентября после проведенного в Москве месяца. Тогда он отправлялся на роды к жене и не имел полноценной тренировочной нагрузки в августе.

Уже давно перенес болезнь, тесты не сдавал. То есть мы даже не знаем, ковид это был, или он просто простудился. Как минимум неделю у него была температура, из-за чего приняли решение, что он в первую очередь должен привести себя в нормальную форму после такого серьезного пропуска, фактически 40 с лишним дней.

Здесь мы занимались восстановлением, он активно тренировался. Видно, с каждым занятием Большунов начинает прибавлять. Первые три дня были очень тяжёлыми, а сейчас Саша начинает адаптироваться, прибавляет и потихоньку возвращается к норме.

— Есть понимание, когда ребята смогут вообще выйти на старт?

— Посмотрим по готовности. Как только организм придет в нормальное состояние, приступим к более серьезным тренировкам. Решение же будем принимать по их итогам. Если же организм не способен выдерживать нагрузку, то насиловать его не будем. Необходимо полностью выздороветь и только затем приступить к непосредственной подготовке к соревнованиям. Пока сложно сказать, – сказал Бородавко.