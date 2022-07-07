Бородавко о Кубке России без призовых: «У федерации нет денег на данный момент. Вполне вероятно, что до сезона найдутся»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался об отсутствии призовых на Кубке России.

– Как отреагировали на заявление Вяльбе об отсутствии призовых? Скажется ли это на мотивации Большунова и Непряевой?

– Во-первых, разговор был о ситуации сегодняшнего дня. У федерации нет денег на данный момент. До сезона еще далеко, вполне вероятно, что деньги найдутся. Я бы не ставил вопрос так категорично.

– Не будут ли ребята искать подработку на стороне, отвлекаясь от тренировок и стартов?

– Трудно сказать, но вряд ли это совместимо.

– Допускаете, что звездные Большунов и Непряева будут пропускать этапы Кубка России, где им ничего не заплатят за призовое место?

– Разве что только по состоянию здоровья, – сказал Бородавко.

Вяльбе об отсутствии призовых на Кубке России: «Спортсменам нужно думать о соревнованиях, а не о том, где денег заработать»