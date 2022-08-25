Дмитрий Губерниев: «Бедные лыжники! Будут бегать за дырки от бубликов. Слепая любовь к президенту ФЛГР дороже здравого смысла»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что на Кубке России по лыжным гонкам не планируется платить призовые.

Призовой фонд биатлонного Кубка Содружества составит 40 млн рублей.

«Бедные, бедные лыжники! Будут бегать за дырки от бубликов!

Призового фонда у них вообще никакого нет! Зато медали красивые! Но, похоже, слепая любовь к президенту дороже здравого смысла и благополучия спортсменов и их семей!

Лыжники молчат в тряпочку, за них, по традиции, борюсь только я! Но голод не тетка и к марту ситуация изменится! Ибо международных стартов с с большими призовыми еще долго не будет,а семьи кормить надо!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход