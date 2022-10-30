Тереза Йохауг о вечеринке после ЧМ-2011: «Она была настолько отвязной, что после паб закрылся на две недели»

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Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг в своей книге рассказала о вечеринке после чемпионата мира по лыжным гонкам 2011 года. 

Турнир прошел в Холменколлене, женская сборная Норвегии выиграла пять золотых медалей из шести. Йохауг стала первой в масс-старте и взяла золото в составе эстафетной команды. 

«Вечеринка была настолько отвязной, что после нее паб закрылся на две недели из-за нарушения правил продажи спиртных напитков.

Одну лыжницу – я не буду называть ее имени – вырвало, потому что она выпила больше, чем положено по правилам контроля за алкоголем.

Я же всю ночь напролет танцевала, на мне было золотое платье», – написала Йохауг. 

«Была ли это самая дикая вечеринка, на которой мне пришлось побывать? Трудно сказать, их было столько, что сложно выделить только одну», – сказала Йохауг в комментарии для Dagbladet. 

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