Йохауг о знакомстве с Нортугом: «Вживую он был еще красивее, чем на ТВ, и я начала запинаться. Похоже, что Петтер тоже был немного очарован мной»
Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг рассказала о знакомстве и взаимоотношениях с Петтером Нортугом.
В своей книге «Вся история» Йохауг пишет о встрече в Савалене – это произошло еще в начале спортивной карьеры, когда Тереза уже выделялась на фоне многих лыжниц.
«Это было еще до того, как он (Нортуг) стал всемирно известным, но в лыжном сообществе о нем уже знали, он ярко проявлял себя.
Когда Петтер Нортуг подошел, похлопал меня по плечу и сказал, что сильно впечатлен, я не знала, что ответить. Только успела пробормотать «спасибо», – пишет норвежка.
На следующий день Йохауг и Нортуг встретились пиццерии после гонки Skistuetesten.
«Вживую он был еще красивее, чем на ТВ, и я внезапно начала все время запинаться. Хотя сама я все еще не могла сказать ни слова, похоже, что Петтер тоже был немного очарован мной.
По крайней мере, если я правильно поняла СМС, полученное от него на следующий день. Что он сказал? Это секрет!» – заявила Йохауг.
Сам Нортуг в комментарии для TV2 раскрыл содержание того сообщения.
«Представь, что будет, если мы смешаем наши гены – твой мотор и мои финишные качества». Но я понял, что это погубило бы спорт», – отметил Нортуг.
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