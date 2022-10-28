Йохауг о знакомстве с Нортугом: «Вживую он был еще красивее, чем на ТВ, и я начала запинаться. Похоже, что Петтер тоже был немного очарован мной»

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг рассказала о знакомстве и взаимоотношениях с Петтером Нортугом.

В своей книге «Вся история» Йохауг пишет о встрече в Савалене – это произошло еще в начале спортивной карьеры, когда Тереза уже выделялась на фоне многих лыжниц.

«Это было еще до того, как он (Нортуг) стал всемирно известным, но в лыжном сообществе о нем уже знали, он ярко проявлял себя.

Когда Петтер Нортуг подошел, похлопал меня по плечу и сказал, что сильно впечатлен, я не знала, что ответить. Только успела пробормотать «спасибо», – пишет норвежка.

На следующий день Йохауг и Нортуг встретились пиццерии после гонки Skistuetesten.

«Вживую он был еще красивее, чем на ТВ, и я внезапно начала все время запинаться. Хотя сама я все еще не могла сказать ни слова, похоже, что Петтер тоже был немного очарован мной.

По крайней мере, если я правильно поняла СМС, полученное от него на следующий день. Что он сказал? Это секрет!» – заявила Йохауг.

Сам Нортуг в комментарии для TV2 раскрыл содержание того сообщения.

«Представь, что будет, если мы смешаем наши гены – твой мотор и мои финишные качества». Но я понял, что это погубило бы спорт», – отметил Нортуг.