Губерниев о признании Йохауг: «Норвежцы жухали, жухают и продолжают жухать, поэтому тут ничего удивительного нет»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о признании норвежской лыжницы Терезы Йохауг о том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии просила ее молчать о положительной допинг-пробе.

«Я совсем не удивлен: норвежцы — известные жухалы в этом смысле. Думаю, что тоже не самая честная девушка на свете — давайте назовем вещи своими именами.

Норвежцы жухали, жухают и продолжают жухать, поэтому тут ничего удивительного нет. Не все, конечно, но некоторые точно.

Важно, что Тереза это написала. Давайте согласимся, что, если когда‑нибудь что‑то подобное напишет, например, Александр Логинов или Ольга Медведцева, это будет очень интересно почитать.

Требовало ли это смелости? Безусловно, определенная смелость потребовалась. Но если бы она была действующей спортсменкой, ситуация была бы другая», – сказал Губерниев.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии просила Йохауг молчать о положительной допинг-пробе перед стартом сезона-2016/17