«Я просто застыла от ужаса, уставилась на себя в зеркало и закричала». Йохауг рассказала, как отреагировала на сообщение о положительной допинг-пробе в 2016-м

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в своей автобиографии рассказала, какие эмоции испытала после уведомления о положительной допинг-пробе.

Осенью 2016 года допинг-тест лыжницы дал положительный результат на запрещенный препарат клостебол. По итогам разбирательства спортсменка была дисквалифицирована на 18 месяцев.

Йохауг увидела неотвеченный звонок от спортивного директора сборной и электронное письмо от Антидопингового агентства Норвегии.

«Там было написано: положительный тест. Тело напряглось, но паника охватила меня не сразу. Моей первой мыслью было, что это недоразумение. Должно быть, они послали не то сообщение не тому человеку.

Когда я встретилась с собственным взглядом, раздался вой. Вся улица Олафа Булля (ее адрес в то время – Sports.ru), должно быть, слышала его. Нильс Якоб (жених Терезы – Sports.ru) точно слышал его. Он поднимался по лестнице и открыл входную дверь позади меня. Я едва могу вспомнить, что произошло в следующие несколько минут, поэтому мне просто нужно полагаться на его версию.

Я просто застыла от ужаса, уставилась на себя в зеркало и закричала», – написала Йохауг.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом