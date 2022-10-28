Федерация лыжных видов спорта Норвегии просила Йохауг молчать о положительной допинг-пробе перед стартом сезона-2016/17

Федерация лыжных видов спорта Норвегии просила молчать о положительной допинг-пробе перед сезоном-2016/17.

Об этом Йохауг рассказала в своей книге.

Спортсменка сдала положительную пробу на стероид клостебол в сентябре 2016-го. Однако в Федерации ей посоветовали принять участие в пресс-конференции перед стартом сезона в Норвегии.

«Я не могла сидеть и делать вид, что ничего не произошло, и говорить о своих целях на предстоящий сезон. Потом они предложили мне не выступать, а вместо этого придумать объяснение, почему меня там не было. Было предложено сказать, что я плохо себя чувствую, подразумевая, таким образом, что я больна. Я едва могла поверить в то, что услышала.

Неужели Федерация лыжных видов спорта Норвегии только что предложила мне сделать вид, что ничего не произошло, чтобы не мешать их планам? И что я должна лгать о том, почему меня там не было?

Неужели они забыли о деле Сундбю и продолжающемся расследовании в комитете по астме? Разве они не понимали, что и мое, и их доброе имя и репутация полностью зависят от того, насколько мы действуем открыто и честно?» – написала Йохауг.

В итоге мероприятие решили отменить. В октябре спортсменка собрала пресс-конференцию, на которой объявила о положительной допинг-пробе.