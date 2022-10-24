Губерниев о том, что российские лыжники не высказываются об отстранении: «Они у нас молчуны, потому что самое главное – не обидеть «шамаханскую царицу»

Комментатор «Матч ТВ» считает, что российским лыжникам необходимо активнее высказываться об отстранении от международных соревнований.

«Для меня загадка, почему российские лыжники молчат. У людей отняли все. Век спортсмена короткий. и находятся в расцвете сил. Ребята, вы чего молчите? Можно обратиться в , как это сделала Мария Ласицкене. Надо стучаться во все двери – в МОК, к соперникам, к болельщикам. Можно даже писать на русском языке, там все переведут.

А молодежь почему молчит? Непряева и Большунов хоть свои медали взяли, а следующее поколение чего? Хуже для них уже не будет, но можно хоть попытаться. Но я понимаю, почему они молчат. В российских лыжах точку зрения может высказывать только один человек. Лыжники у нас молчуны, потому что самое главное – не обидеть «шамаханскую царицу».

Мне в свое время Бьорндален говорил, что у нас было бы значительно меньше проблем, если бы мы разговаривали с соперниками и журналистами. В том числе на английском языке. За наших отдувается в итоге британский лыжник Эндрю Масгрейв. А из наших спортсменов говорить умеет, видимо, только , – сказал Губерниев.