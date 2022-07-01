«Сделайте для лыжников шоколадные медали! Вяльбе хоть покормит Большунова, Непряеву и других». Губерниев о Кубке России по лыжам без призовых

Комментатор «Матч ТВ» высказался о том, что на Кубке России по лыжным гонкам не будет призового фонда для спортсменов.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что на призовые нет средств.

«Фигуристам, насколько я знаю, на этапах Гран-при России будут платить призовые как на турнирах ISU, биатлонисты стараниями Нуждова деньги нашли и очень приличные! И другие виды спорта тоже деньги находят!

Надо спортсменов поддерживать! Лыжники же будут бегать за медали! Елена Валерьевна, вы снова мой кумир! Денег нет, но вы держитесь, лыжники...

, сделайте для лыжников шоколадные медали! Елена Валерьевна хоть покормит Большунова, Непряеву и других! Лыжный бег за еду! Это прорыв российского спорта!» – написал Губерниев.

Вяльбе о том, что на Кубке России по лыжам не будет призовых: «Средств нет, будут бегать за медали. Если они хотят бегать только за деньги – им надо в футбол»