Маркус Крамер о том, FIS продлила отстранение россиян: «Я хочу увидеть российских спортсменов на чемпионате мира, но я ожидал такого решения»
Бывший тренер сборной России Маркус Крамер высказался о решении FIS продлить отстранение российских лыжников от международных соревнований.
«Конечно, мне сказали о решении FIS продлить отстранение россиян.
Я хочу увидеть российских спортсменов на чемпионате мира, но я ожидал такого решения», – сказал Крамер.
FIS продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23
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