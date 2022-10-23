Маркус Крамер о том, FIS продлила отстранение россиян: «Я хочу увидеть российских спортсменов на чемпионате мира, но я ожидал такого решения»

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер высказался о решении FIS продлить отстранение российских лыжников от международных соревнований.

«Конечно, мне сказали о решении FIS продлить отстранение россиян.

Я хочу увидеть российских спортсменов на чемпионате мира, но я ожидал такого решения», – сказал Крамер.

FIS продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23