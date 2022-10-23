Вероника Степанова: «Большинство людей из международного лыжного сообщества против нашего отстранения. Но не они решают»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение сборной России.

«Я утверждала и утверждаю, что большинство людей из международного лыжного сообщества – спортсменов, тренеров, специалистов, производителей инвентаря и активных болельщиков – против нашего отстранения.

Но не они решают, как вы понимаете», – написала Степанова в телеграм-канале, показав письма со словами поддержки на разных языках.

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