Глава комиссии спортсменов FIS о недопуске россиян: «Это печально в плане конкуренции, но спорт – это не отдельная часть общества»
Председатель комиссии спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мартти Юлхя объяснил отстранение российских спортсменов.
Ранее совет FIS продлил недопуск сборной России к международным стартам.
«Как сопредседатель комиссии спортсменов я проголосовал за продление ограничений. Эта позиция была абсолютно такой же с февраля.
Конечно, это печальная ситуация в плане конкуренции, но спорт не является отдельной частью общества», – написал Юлхя в твиттере.
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