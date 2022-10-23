Глава комиссии спортсменов FIS о недопуске россиян: «Это печально в плане конкуренции, но спорт – это не отдельная часть общества»

Председатель комиссии спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мартти Юлхя объяснил отстранение российских спортсменов.

Ранее совет FIS продлил недопуск сборной России к международным стартам.

«Как сопредседатель комиссии спортсменов я проголосовал за продление ограничений. Эта позиция была абсолютно такой же с февраля.

Конечно, это печальная ситуация в плане конкуренции, но спорт не является отдельной частью общества», – написал Юлхя в твиттере.

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