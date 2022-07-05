Тихонов о продлении бана лыжников до конца лета: «Из FIS нужно убрать всех норвежцев. Они развратники и пьяницы, пусть сидят и заткнут свой язык в одно место»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о продлении отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона.

«Если продлили отстранения, значит, нас уважают.

Могу сказать, что из международной федерации нужно убрать всех норвежцев, это сто процентов. Они развратники и пьяницы, пусть сидят и заткнут свой язык в одно место.

На сегодняшний день они вешают портрет Александра Большунова для мотивации, но я им сказал, что надо вешать портрет Владимира Путина. В конце сентября это все закончится, они придут на поклон», – сказал Тихонов.

Международная федерация лыжных видов спорта продлила отстранение россиян до конца летнего сезона

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