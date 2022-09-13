Большунов, Непряева, Терентьев и Мальцев могут пропустить летний чемпионат России из-за болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из спортсменов его группы может пропустить летний чемпионат России.
«На летнем чемпионате России точно будут стартовать Денис Спицов, Иван Якимушкин, Никита Денисов, Юлия Ступак. Планируем, что они примут участие во всех гонках. Частично выступит Алексей Червоткин.
По остальным очень большой вопрос, так как после сбора в Терсколе все другие лыжники группы достаточно серьезно переболели. Болезнь переносили уже дома. У многих совсем недавно закончилась температура. Они приехали сюда и только сейчас начнут тренироваться после болезни. Речь в том числе про Александра Терентьева, Наталью Непряеву, Артема Мальцева. Мария Истомина до сих пор находится дома с температурой.
Александр Большунов не был в Терсколе, он пропустил сбор, так как у него рожала жена. Тем не менее он тоже перенес болезнь в начале сентября. Чем все переболели? У кого‑то были положительные тесты на коронавирус, у кого‑то – нет, сейчас уже обыденное дело. Главное, чтобы не контактировали ни с кем», – сказал Бородавко.
Летний чемпионат России пройдет с 16 по 20 сентября в Тюмени.