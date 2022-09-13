Большунов, Непряева, Терентьев и Мальцев могут пропустить летний чемпионат России из-за болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из спортсменов его группы может пропустить летний чемпионат России.

«На летнем чемпионате России точно будут стартовать , Иван Якимушкин, Никита Денисов, . Планируем, что они примут участие во всех гонках. Частично выступит .

По остальным очень большой вопрос, так как после сбора в Терсколе все другие лыжники группы достаточно серьезно переболели. Болезнь переносили уже дома. У многих совсем недавно закончилась температура. Они приехали сюда и только сейчас начнут тренироваться после болезни. Речь в том числе про , Наталью Непряеву, Артема Мальцева. Мария Истомина до сих пор находится дома с температурой.

не был в Терсколе, он пропустил сбор, так как у него рожала жена. Тем не менее он тоже перенес болезнь в начале сентября. Чем все переболели? У кого‑то были положительные тесты на коронавирус, у кого‑то – нет, сейчас уже обыденное дело. Главное, чтобы не контактировали ни с кем», – сказал Бородавко.

Летний чемпионат России пройдет с 16 по 20 сентября в Тюмени.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени