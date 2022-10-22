Тихонов об отстранении российских лыжников: «В FIS в основном скандинавы, с некоторых пор называю их отмороженными. Они перепугались и ушли от конкуренции»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировала решение Международной федерация лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«В FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым. С некоторых пор называю их отмороженными. Они перепугались и ушли от конкуренции», – сказал Тихонов.

«Безголовые они. Самое большое количество скандинавов там. Время такое сегодня. Значит, надо устраивать дома междусобойчики. Нужно внимание государства к лыжам. Понимаю, что деньги тратятся большие, думаю, найдутся средства и на лыжи. Толку идти в Спортивный арбитражный суд (CAS) нет – это стрельба по воробьям», – цитирует Тихонова «Матч ТВ».

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