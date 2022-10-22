Анфиса Резцова об отстранении российских спортсменов: «Господь нас услышит и поможет нам. Я хожу в храм и молюсь за то, чтобы нас допустили»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала решение Международной федерация лыжных видов спорта ( ) продлить отстранение россиян.

– Надежда никогда не умирает. Поэтому в любом случае мы надеемся на лучший исход. Это однозначно. Рано или поздно это придет. Господь нас услышит и поможет нам. Я хожу в храм и молюсь и за это, и за наших детей. У меня только что Кристюшка ( ) была с семьей. Она всегда оптимистично настроена. Но в душе та ситуация, которая сейчас есть, в душе у нее тоже горит, кипит.

Конечно, обидно и досадно. При этом Бах недавно озвучил, что надо россиян пустить, и тут сам же он себе противоречит. И сам же не дает слово другим сказать – представителям других стран. Чтобы те выступили в пользу россиян, так я полагаю. Он знает прекрасно, что многие будут только за то, чтобы мы вышли на международную арену, и он никому не дает сказать слово.

Поэтому сейчас нас отстранили, отодвинули на неопределенное время. И тем не мене мы надеемся, что время хорошее настанет для нас. Я думаю, что все равно мы будем на Олимпиаде выступать. Я молю Бога, чтобы он нам помог.

– Им же будет просто скучно соревноваться без наших спортсменов...

– Ну, не то чтобы даже скучно. Насколько я понимаю, что у тех же норвежцев есть спонсоры, которые будут меньше платить. Потому что у них уровень выступлений без россиян уже другой, почему и Клэбо призывал пустить россиян на соревнования.

Им немного неудобно без нас. И не от того, что соперников не хватает, а от того, что они по финансам проигрывают. Так что я думаю, что спортсмены других команд тоже были бы рады, чтобы мы участвовали, – сказала Резцова.