Крянин о том, что FIS продлит отстранение россиян: «Никто ни перед кем преклоняться не собирается. Будем участвовать там, где есть возможность»

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о возможном продлении отстранения россиян от международных соревнований.

FIS огласит решение по участию российских спортсменов 22 октября.

«Мы свою работу сделали и участвуем в работе комитета FIS. Решение, как уже сказали, будет в субботу. Что там возможно сделать... Как примут решение, так и будем работать, отталкиваться от него.

Как повлиять на него – я пока не знаю. Такова общая тенденция в совете FIS. Да, плохо, что не будет допуска у наших спортсменов, но ничего страшного в этом нет. Обращать еще внимание на слова финнов и всех остальных... Это их личное дело, что говорить и какие решения принимать.

Будем исходить из ситуации, для работы мы открыты. Работаем в штатном режиме. Не мы эту игру ведем, а иностранные коллеги. В чем причины – надо у них спрашивать.

Мы свои позиции показали, отстаиваем. Никто ни перед кем преклоняться не собирается.

Будем участвовать там, где у нас есть возможность: количество этапов Кубка России увеличено. Наши спортсмены будут полномасштабно выступать на этих стартах», – сказал Крянин.

Член Совета FIS: «Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в будущем сезоне. У нас единая точка зрения в этом вопросе»

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