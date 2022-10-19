Член Совета FIS: «Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в будущем сезоне. У нас единая точка зрения в этом вопросе»

Член Совета Международной федерации лыжных гонок (FIS) Мартти Ууситало заявил, что никто в Совете не поддерживает идею возвращения российских спортсменов на мира.

По словам Ууситало, вопрос уже обсуждался, а решение будет объявлено в субботу.

«Ничего не изменилось, и я не вижу каких-либо признаков того, что это случится. Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в будущем сезоне. При обсуждении мы констатировали, что решение об отстранении распространится на будущий сезон. После встречи в субботу мы проинформируем, что оно остается в силе.

У нас единая точка зрения в этом вопросе», – сказал чиновник.