Член Совета FIS: «Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в будущем сезоне. У нас единая точка зрения в этом вопросе»
Член Совета Международной федерации лыжных гонок (FIS) Мартти Ууситало заявил, что никто в Совете не поддерживает идею возвращения российских спортсменов на Кубок мира.
По словам Ууситало, вопрос уже обсуждался, а решение будет объявлено в субботу.
«Ничего не изменилось, и я не вижу каких-либо признаков того, что это случится. Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в будущем сезоне. При обсуждении мы констатировали, что решение об отстранении распространится на будущий сезон. После встречи в субботу мы проинформируем, что оно остается в силе.
У нас единая точка зрения в этом вопросе», – сказал чиновник.
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