Сергей Крянин: «В FIS прекрасно понимают, что без российских лыжников сезон не будет таким интересным. Поэтому они хотят видеть наших ребят»

Член президиума Федерации лыжных гонок России ( ) Сергей Крянин отреагировал на новость о возможном допуске россиян к международным стартам.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта ( ) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Раз такая информация появилась, значит, обсуждения уже ведутся, и это, безусловно, положительный знак.

Я думаю, в FIS прекрасно понимают, что без российских лыжников предстоящий сезон не будет таким интересным, не будет вызывать ажиотаж у болельщиков.

Понимают это и партнеры международной федерации, ведь в их интересах, чтобы уровень внимания к лыжным турнирам был достаточно высоким.

Поэтому они хотят видеть наших ребят и на этапах Кубка, и на чемпионате мира. Готовы ли мы? Однозначно. Нас ночью разбуди, мы пробежим и 10, и 20, и 50 км, да еще и выиграем», – сказал Крянин.

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