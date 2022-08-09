Вице-президент ФЛГР о Вяльбе в «Спартаке»: «Лыжная общественность хочет результат. Это важнее, чем предложение по продвижению футбольного клуба»

Вице‑президент Федерации лыжных гонок России ( ) Сергей Крянин высказался о возможном назначении в совет директоров футбольного .

«Елена Валерьевна — недавно избранный президент федерации. Вся лыжная общественность хочет, чтобы у нас был результат. Думаю, это важнее, чем предложение по продвижению футбольного клуба.

Надеюсь, что такого перехода не произойдет. Она нужна лыжным гонкам!

Вся лыжная общественность надеется, что Елена Валерьевна приложит еще много усилий, чтобы наш вид спорта процветал», — сказал Крянин.

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!