Депутат Свищев: «Норвежцам выгодно отсутствие российских спортсменов и тех, кто указывает на необходимость проверок для терапевтических исключений»

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об отказе Норвегии участвовать в заседании Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за приглашения российских делегатов.

Заседание в FIS пройдет в Швейцарии 22 октября.

«Норвежцам очень удобно говорить о невозможности соревноваться с россиянами. Они ведь лидеры в лыжных гонках. Точнее, считались таковыми до Олимпийских игр в Пекине, где наши спортсмены выступили феноменально.

И норвежцам, очевидно, выгодно отсутствие российских спортсменов, а также тех, кто периодически указывает им о необходимости проверки оснований для выдачи лыжникам из Норвегии терапевтических исключений.

Без российских лыжников соревнования становятся попросту бессмысленными. А за призывы «забанить» россиян FIS должна как минимум вынести предупреждение норвежской ассоциации», – сказал Свищев.

Норвежская делегация из-за присутствия представителей России не примет участия во встрече Международной федерации лыжных видов спорта