Александр Тихонов: «Большунов был лучшим на Олимпиаде. В АНОК ничего не понимают!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал итоги премии лучшему спортсмену Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле награду получил шорт‑трекист Хван Дэ Хон.

«В АНОК ничего не понимают! Большунов заслуживает быть лучшим. Он был одним из лучших на Олимпиаде. А тут такое решение.

Но не стоит удивляться, сейчас у них вот такие правила игры. Большунов был лучшим на Олимпиаде. И это факт. А на эти рейтинги не стоит обращать внимания», - сказал Тихонов.

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022