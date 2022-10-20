Юрий Бородавко: «Для меня Большунов – лучший спортсмен Олимпиады. То, что он попал в номинанты, – хороший знак. Дальше идет политика»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не получил приз лучшему спортсмену Игр-2022 в Пекине.
Ранее на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) награду получил шорт‑трекист Хван Дэ Хон, завоевавший золото и серебро на минувшей Олимпиаде.
«То, что Александр попал в список номинантов, – это хороший знак. Значит, у людей есть совесть. Большунов показал отличный результат. Дальше идет политика.
Выбрали корейского спортсмена, так как Олимпийские игры проходили в Сеуле (Игры проходили в Пекине, а Сеул принимал генассамблею АНОК – Sports.ru).
Но для меня Александр Большунов – лучший спортсмен Олимпиады», – сказал Бородавко.
Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022
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