Васильев о том, что Большунов не получил приз лучшему спортсмену Олимпиады: «Используют все рычаги, чтобы напакостить России»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил итоги премии лучшему спортсмену Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) награду получил шорт‑трекист Хван Дэ Хон, завоевавший золото и серебро на минувших Играх. Российский лыжник Александр Большунов остался без приза, несмотря на пять олимпийских медалей в Пекине, включая три золотых.

«Тут ничего нового нет. И даже нечего удивляться. Напротив, было бы очень удивительно, если бы все они руководствовались спортивными принципами. Принципами, согласно которым спорт вне политики.

Но ожидать от этой камарильи справедливости невозможно. Понятно, что они ангажированы. Они давно мечтали вычеркнуть российский спорт из международного. Они используют все возможные рычаги, чтобы напакостить России.

Но нам не привыкать. Мы много десятилетий живем в парадигме врагов, у которых абсолютно отсутствует здравый смысл. Они живут только ненавистью и злобой, и всячески пытаются навредить России», - сказал Васильев.

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022