Дмитрий Губерниев: «Большунов – лучший спортсмен Олимпиады‑2022. Его заслуги видят даже самые отъявленные русофобы»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов признала южнокорейского шорт‑трекиста Хван Дэ Хона лучшим спортсменом Олимпиады‑2022 в Пекине.
Хван Дэ Хон победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.
– Решение странное, потому что Большунов – лучший спортсмен Олимпиады‑2022. Может, сыграла азиатская солидарность, но Александр на всех дистанциях был в призерах, выиграл три золотые медали и стал «королем лыж».
При всем уважении к успехам корейца, но заслуги Большунова видят даже самые отъявленные русофобы.
– Была ли политическая подоплека при принятии решения?
– Сколько угодно можно искать здесь политику, но все разбирающиеся в зимних видах спорта люди все понимают.
Можно было дать награду великолепно проявившему себя Фийону-Майе, Клэбо, можно еще назвать несколько выдающихся фамилий, но даже они в сравнении с Большуновым должны находиться на местах ниже, – сказал Губерниев.
Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022
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