Дмитрий Губерниев: «Большунов – лучший спортсмен Олимпиады‑2022. Его заслуги видят даже самые отъявленные русофобы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2022 Йоханнес Клэбо Александр Большунов Хван Дэ Хон Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов признала южнокорейского шорт‑трекиста Хван Дэ Хона лучшим спортсменом Олимпиады‑2022 в Пекине. 

Хван Дэ Хон победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

– Решение странное, потому что Большунов – лучший спортсмен Олимпиады‑2022. Может, сыграла азиатская солидарность, но Александр на всех дистанциях был в призерах, выиграл три золотые медали и стал «королем лыж».

При всем уважении к успехам корейца, но заслуги Большунова видят даже самые отъявленные русофобы.

– Была ли политическая подоплека при принятии решения?

– Сколько угодно можно искать здесь политику, но все разбирающиеся в зимних видах спорта люди все понимают.

Можно было дать награду великолепно проявившему себя Фийону-Майе, Клэбо, можно еще назвать несколько выдающихся фамилий, но даже они в сравнении с Большуновым должны находиться на местах ниже, – сказал Губерниев. 

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022

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