Лыжница Медведева о том, что Большунова не признали лучшим спортсменом Пекина-2022: «В нынешней ситуации к этому шло»

Олимпийская чемпионка Турина‑2006 по лыжным гонкам высказалась о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) не признала лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине.

Лучшим спортсменом Игр‑2022 был признан южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон. Он победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

«Можно ли сказать, что Большунова здесь обделили наградой? Наверное, да.

Сложно сейчас в нынешней ситуации что‑то комментировать. Но, скорее всего, надо задавать этот вопрос тем, кто награждает, той комиссии, которая утверждает лучших спортсменов.

Вызывает ли все это удивление и недоумение? Ну, наверное, в нынешней ситуации, когда наших спортсменов отстранили, к этому шло», – сказала Медведева.

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022