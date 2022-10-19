Лыжница Медведева о том, что Большунова не признали лучшим спортсменом Пекина-2022: «В нынешней ситуации к этому шло»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгения Медведева Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Александр Большунов Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) Лыжи

Олимпийская чемпионка Турина‑2006 по лыжным гонкам Евгения Медведева высказалась о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) не признала Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине.

Лучшим спортсменом Игр‑2022 был признан южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон. Он победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

«Можно ли сказать, что Большунова здесь обделили наградой? Наверное, да.

Сложно сейчас в нынешней ситуации что‑то комментировать. Но, скорее всего, надо задавать этот вопрос тем, кто награждает, той комиссии, которая утверждает лучших спортсменов.

Вызывает ли все это удивление и недоумение? Ну, наверное, в нынешней ситуации, когда наших спортсменов отстранили, к этому шло», – сказала Медведева. 

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022

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