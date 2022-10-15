Бородавко о шансах Большунова выиграть приз лучшему спортсмену Пекина-2022: «Надеюсь, хотя бы в этом вопросе смогут отделить спорт от политики»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы Александра Большунова выиграть приз лучшему спортсмену Олимпиады-2022 в Пекине.

19 октября в рамках Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле пройдет награждение лучших спортсменов и команд, участвовавших в зимних Играх. Большунов выиграл на соревнованиях три золотых медали, одну серебряную и одну бронзовую.

«У нас сбор в Сочи завершится 17 октября, и у меня пока нет информации о том, что Большунов собирается ехать в ближайшие дни куда-то за границу. Я знаю, что Александр очень популярен в Европе, да и во всем остальном мире.

Это можно судить по тому, сколько ему писем приходит и какое количество автографов ему приходилось давать. Но сама обстановка, сложная политическая ситуация и неблагоприятный фон вокруг российского спорта могут сыграть негативную роль в определении победителя.

Но я не исключаю, что теоретически все может сложиться и по-другому. Все зависит от того, кому доверили выбирать. Вдруг они сыграют в честную игру и отдадут должное нашему спортсмену, который действительно очень популярен в мире.

Надеюсь, что спортивные политики хотя бы в этом вопросе смогут отделить спорт от политики», – сказал Бородавко.