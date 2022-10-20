Якимушкин о том, что Большунова не признали лучшим спортсменом Олимпиады-2022: «Было понятно, что россиянина не будут выбирать»

Лыжник Иван Якимушкин высказался об итогах премии лучшему спортсмену Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) награду получил шорт‑трекист Хван Дэ Хон, завоевавший золото и серебро на минувших Играх. Якимушкин считает, что приз заслуживал Александр Большунов, на счету которого пять олимпийских медалей в Пекине, включая три золотых.

«Наверняка я думаю об этом то же самое, что и все. Мы понимаем, что политика и спорт стали неразделимы, и этого можно было ожидать в связи с тем, какие ограничения против нас вводят и FIS, и МОК (Международная федерация лыжного спорта и Международный олимпийский комитет).

Так что ничего удивительного не произошло, как мне кажется. После всех отстранений было понятно, что они не будут выбирать россиянина лучшим спортсменом Олимпиады. Для них это будет неправильно. А так, Саня сам все прекрасно знает и осознает всю политику федераций, понимая, сколько медалей он при этом завоевал.

Но у него сейчас ребенок, он проводит время с ним, ему даже не до этого. Даже не обсуждали решение АНОК. Какова была вероятность, что Большунова признают лучшим? Очень низкая. Конечно же, у нас никто не ждал этого.

Даже не просто количество именно его медалей на Играх говорит о том, заслужил ли он звание лучшего. Это факт, который обосновать очень легко: покажите, сколько наград у других претендентов, и посмотрите, сколько у него. И смысла ничего обсуждать тут не будет», - сказал Якимушкин.

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022