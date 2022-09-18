Александр Большунов: «С Якимушкиным у нас было недопонимание. Поговорили, расставили все точки в этой истории, сейчас нормально общаемся»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал о взаимоотношениях с .

– Весной, после окончания предыдущего сезона Якимушкин перешел из группы в команду , в которой тренируешься и ты. Как приняли «новобранца» другие ведущие лыжники?

– Не секрет, что с Иваном у нас было определенное недопонимание. Когда готовились в разных группах, пересекались гораздо реже, а здесь ведь нам предстояло тренироваться бок о бок. Поэтому необходим диалог.

Поговорили с Иваном, расставили все точки в этой истории и сейчас нормально общаемся. В его переходе вижу много плюсов – к нам добавился еще один сильный спортсмен и, тренируясь вместе, мы сможем оба расти, – сказал Большунов.