Александр Большунов: «С Якимушкиным у нас было недопонимание. Поговорили, расставили все точки в этой истории, сейчас нормально общаемся»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о взаимоотношениях с Иваном Якимушкиным.
– Весной, после окончания предыдущего сезона Якимушкин перешел из группы Олега Перевозчикова в команду Юрия Бородавко, в которой тренируешься и ты. Как приняли «новобранца» другие ведущие лыжники?
– Не секрет, что с Иваном у нас было определенное недопонимание. Когда готовились в разных группах, пересекались гораздо реже, а здесь ведь нам предстояло тренироваться бок о бок. Поэтому необходим диалог.
Поговорили с Иваном, расставили все точки в этой истории и сейчас нормально общаемся. В его переходе вижу много плюсов – к нам добавился еще один сильный спортсмен и, тренируясь вместе, мы сможем оба расти, – сказал Большунов.