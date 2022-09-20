Иван Якимушкин: «Возникали случаи, когда Большунов по‑своему видел ситуацию, а я иначе. В итоге мы все обсудили, обиды забыли»

Серебряный призер Пекина-2022 в лыжных гонках Иван Якимушкин ответил на вопрос о разногласиях с Александром Большуновым.

Ранее Большунов заявлял, что у него были сложности в общении с Якимушкиным до его перехода в группу Юрия Бородавко.

«Это были не то чтобы разногласия. Еще давно возникали некоторые случаи, когда он как‑то по‑своему видел ситуацию, а я иначе. Это не на соревнованиях было.

Просто мы дружили, как и сейчас дружим. И произошло как раз дружеское недопонимание. Потом общение сошло на нет, оба как‑то замолчали и не пошли на контакт, чтобы нормально разобраться.

Затем заговорили о переходе, поняли, что будем в одной группе. В итоге между собой мы все обсудили, обиды забыли, все хорошо», – сказал Якимушкин.

«Рад, что теперь удается конкурировать с Терентьевым и Большуновым не только на соревнованиях, но и на тренировках. Это лишняя мотивация для меня.

Плюс это возможность приобрести новые умения. Все же не всегда удается что‑то почерпнуть, соперничая только на турнирах. А тут вы работаете бок о бок и приобретаете лишние знания, способности, которые могут дать определенный результат впоследствии зимой.

Все‑таки тяжело вносить какие‑то изменения, когда уже идут соревнования. А летом есть время понять, что делаешь не так и что можно изменить, – отметил Якимушкин.

Александр Большунов: «С Якимушкиным у нас было недопонимание. Поговорили, расставили все точки в этой истории, сейчас нормально общаемся»