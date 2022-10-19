Анфиса Резцова: «Во время Игр в Пекине Большунов был лучше всех. Если его номинировали на лучшего спортсмена – он должен был выиграть»

считает несправедливым решение Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) не признавать трехкратного олимпийского чемпиона лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине.

Лучшим спортсменом Игр‑2022 был признан южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон. Он победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

– В спорте много несправедливых моментов. Что там говорить: Саша – лучший.

Во время Игр в Пекине он безусловно был лучше всех, как бы я не критиковала его в свое время, когда он не очень хорошо поступил с финном, но олимпийский сезон – тут Саша сильнейший.

И если его номинировали на лучшего спортсмена Игр в Пекине, то он и должен был выиграть. Он, а не тот, кто кому‑то больше понравился.

– Победа после таких номинаций вообще важна спортсмену? Медали ведь золотые есть, и это главное.

– И медали, и такие признания тоже важны. Это немало значит, – сказала Резцова.

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022