Анфиса Резцова: «Во время Игр в Пекине Большунов был лучше всех. Если его номинировали на лучшего спортсмена – он должен был выиграть»

Теги лыжные гонки Анфиса Резцова Олимпиада-2022 Александр Большунов Хван Дэ Хон Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) Лыжи

Анфиса Резцова считает несправедливым решение Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) не признавать трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине.

Лучшим спортсменом Игр‑2022 был признан южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон. Он победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

– В спорте много несправедливых моментов. Что там говорить: Саша – лучший.

Во время Игр в Пекине он безусловно был лучше всех, как бы я не критиковала его в свое время, когда он не очень хорошо поступил с финном, но олимпийский сезон – тут Саша сильнейший.

И если его номинировали на лучшего спортсмена Игр в Пекине, то он и должен был выиграть. Он, а не тот, кто кому‑то больше понравился.

– Победа после таких номинаций вообще важна спортсмену? Медали ведь золотые есть, и это главное.

– И медали, и такие признания тоже важны. Это немало значит, – сказала Резцова. 

Фристайлистка Гу Айлин и шорт‑трекист Хван Дэ Хон признаны лучшими спортсменами Олимпиады-2022

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