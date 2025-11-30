  • Спортс
2

Колобков о Большунове: «Большой спортсмен — это не только медали и результаты, но и умение проигрывать достойно»

Колобков назвал некрасивой историей инцидент с Большуновым и Бакуровым.

Экс-министр спорта РФ высказался об инциденте с лыжниками Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

Накануне Большунов толкнула Бакурова в спину после финиша спринта на Кубке России в Кировске. Бакуров упал и получил сильный ушиб мягких тканей, он пропустит следующий этап Кубка России.

«Некрасивая история у лыжников на Кубке России. Очень надеюсь, что Большунов не планировал травмировать Бакурова и толкнул его не подумав, на эмоциях.

Большой спортсмен — это не только медали и результаты, но и умение проигрывать достойно. Это сложнее, чем все остальное, иногда этому специально нужно учиться — принимать поражение, делать выводы и работать дальше.

Лучший пример для меня — Александр Карелин после финала Олимпиады в 2000 году. Ситуация была спорная, не могу назвать это «проигрышем».

Сан Саныч мог стать четырехкратным олимпийским чемпионом, но то золото досталось Гарднеру. Карелин вел себя образцово в любой ситуации, и даже после той истории он никогда не обвинял судей или соперника», – написал Колобков в телеграм-канале. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Павла Колобкова
