Светлана Журова: «Большунов – известный человек и спортсмен со стажем, должен уметь сдерживаться»

Журова об инциденте с Большуновым: всегда будут эти пацанские разборки.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила инцидент с лыжниками Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России в Тюмени.

«Думаю, федерация сама разберется, все взвесит и будет понимание, что произошло. Мужчины всегда разбираются, когда есть повод. Не может быть такого, что Саше не понравился парень и он его толкнул. Наверное, у них был инцидент, может, до этого что‑то было, мы же не знаем. Будет уже комиссия разбираться.

В футболе толкают, наступают друг другу на ноги, за это дают красную карточку, назначают пенальти, есть сразу установленные правила. В единоборствах люди тоже достаточно жестко друг друга прессуют, но это все в рамках правил. Понятно, что в лыжах такого нет. Это не часть соревнований, не часть зрелища, там другой смысл. Поэтому, конечно, любой выход за какие‑то понятные правила люди воспринимают [ярко], как «ну все, в тюрьму посадить».

Всегда будут эти пацанские разборки, к сожалению. Я Сашу не защищаю, он известный человек и спортсмен со стажем, конечно, должен уметь сдерживаться. Но я думаю, что комиссия разберется, как там было на самом деле, пусть тогда уже все обстоятельства выявляют. Комиссия должна все это взвесить, позвать спортсменов, услышать от них, что произошло.

Может, второй парень скажет: «Я был не прав». Зависит от того, что происходило на дистанции. Не может человек без причины толкать другого в спину. Он за справедливость, но вопрос: где грань этой справедливости? Конечно, калечить никого не надо, просто не оценил свои и его силы, думаю, в этом дело», – сказала Журова.