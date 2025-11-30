Бакуров пришел в эфир «Матч ТВ» во время классической «разделки» на Кубке России в Кировске
Лыжник Бакуров пришел на комментаторскую позицию во время гонки на Кубке России.
Лыжник Александр Бакуров пришел в эфир «Матч ТВ» во время классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Кировске.
Соревнования комментирует Илья Трифанов.
Бакуров пропускает гонку из-за того, что накануне получил сильный ушиб мягких тканей – его толкнул Александр Большунов после полуфинала конькового спринта.
«Предлагают идти в полицию, но мы должны разобраться сами». Позиция Бакурова, которого сбил Большунов
