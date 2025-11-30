Бакуров пришел в эфир «Матч ТВ» во время классической «разделки» на Кубке России в Кировске

Лыжник Бакуров пришел на комментаторскую позицию во время гонки на Кубке России.

Лыжник Александр Бакуров пришел в эфир «Матч ТВ » во время классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Кировске.

Соревнования комментирует Илья Трифанов.

Бакуров пропускает гонку из-за того, что накануне получил сильный ушиб мягких тканей – его толкнул Александр Большунов после полуфинала конькового спринта.

