Александр Большунов: «В период подготовки к Олимпиаде в Пекине неделю подряд проезжал на лыжах по 100 километров за день»

Трехкратный олимпийский чемпион рассказал, сколько километров проезжает за тренировку, а также сообщил, что готовится по индивидуальному плану после болезни.

– Мы больше ориентируемся не на километраж, а на время. Но я все равно ставлю перед собой определенные задачи.

Летом за утреннюю тренировку на лыжероллерах обычно проезжаю 50-60 километров. На второй тренировке нагрузки, естественно, ниже. Зимой немного по-другому.

Но в период подготовки к в Пекине неделю подряд за день на лыжах проезжал по 100 километров.

– В «Жемчужине Сибири» перед началом летнего чемпионата страны ты тренировался один. С чем это связано?

– Я же недавно переболел, поэтому занимаюсь отдельно, по индивидуальному плану. И не только я, еще несколько ребят из группы Юрия Викторовича Бородавко.

– После чемпионата в Тюмени у вашей группы будут выходные?

– Да, на 6 дней отпустят домой повидаться с родными и близкими. Но это не значит, что буду полностью отдыхать. Тренироваться все равно продолжу, тем более надо форму набирать, – сказал Большунов.