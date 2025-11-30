У Большунова сломалось крепление в гонке на 15 км на Кубке России в Кировске
У Большунова сломалось крепление в гонке на Кубке России в Кировске.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов потерял время в гонке на 15 км на Кубке России в Кировске из-за сломанного крепления.
Лыжник смог справиться с проблемой, но финишировал с двухминутным отставанием.
Победу в гонке одержал Сергей Ардашев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости