  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • У Большунова сломалось крепление в гонке на 15 км на Кубке России в Кировске
У Большунова сломалось крепление в гонке на 15 км на Кубке России в Кировске

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов потерял время в гонке на 15 км на Кубке России в Кировске из-за сломанного крепления. 

Лыжник смог справиться с проблемой, но финишировал с двухминутным отставанием. 

Победу в гонке одержал Сергей Ардашев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
лыжные гонки
logoКубок России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
