У Большунова сломалось крепление в гонке на 15 км на Кубке России в Кировске

У Большунова сломалось крепление в гонке на Кубке России в Кировске.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов потерял время в гонке на 15 км на Кубке России в Кировске из-за сломанного крепления. Лыжник смог справиться с проблемой, но финишировал с двухминутным отставанием. Победу в гонке одержал Сергей Ардашев.