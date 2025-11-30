Клэбо о 15-м месте в масс-старте на этапе Кубка мира в Руке: «Я пытался, но это была жопа. Я просто хочу домой»

Клэбо резко отреагировал на провал в масс-старте на Кубке мира в Руке.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление на коньковом масс-старте на 20 км на этапе Кубка мира в Руке (15-е место).

Победил другой норвежец Харальд Амундсен.

– Я пытался, но это была жопа.

– Что именно?

– Все. Ничего не работало. Так вот.

– Каково было бежать, когда понимаешь, что все жопа?

– Не круто. Я просто хочу домой, – сказал Клэбо.