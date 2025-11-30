Клэбо о 15-м месте в масс-старте на этапе Кубка мира в Руке: «Я пытался, но это была жопа. Я просто хочу домой»
Клэбо резко отреагировал на провал в масс-старте на Кубке мира в Руке.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление на коньковом масс-старте на 20 км на этапе Кубка мира в Руке (15-е место).
Победил другой норвежец Харальд Амундсен.
– Я пытался, но это была жопа.
– Что именно?
– Все. Ничего не работало. Так вот.
– Каково было бежать, когда понимаешь, что все жопа?
– Не круто. Я просто хочу домой, – сказал Клэбо.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости