Александр Легков: «Бах говорит, что спорт вне политики, но рекомендует отстранить наших спортсменов. Бред какой-то»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Для меня продление отстранения наших спортсменов ожидаемо. Я уже говорил ранее, что надежда умирает последней, и все как-то думали, что может быть по-другому.

Не удивлен таким заявлением Баха, все к этому шло. Он начинает говорить масло масляное. Сначала он говорит, что спорт вне политики, что спортсмены могут тренироваться вне зависимости от политической ситуации. Но, с другой стороны, Бах заявляет, что рекомендует всем отстранить наших спортсменов. Мне это непонятно.

Есть олимпийские хартии, и он про них говорит, но в то же время говорит про то, что нас не надо допускать. Бред какой-то. Такой мир у нас сейчас, к сожалению», – сказал Легков.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»