Александр Легков: «Бах говорит, что спорт вне политики, но рекомендует отстранить наших спортсменов. Бред какой-то»

Теги лыжные гонки Александр Легков МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОКТомаса Баха.

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Для меня продление отстранения наших спортсменов ожидаемо. Я уже говорил ранее, что надежда умирает последней, и все как-то думали, что может быть по-другому.

Не удивлен таким заявлением Баха, все к этому шло. Он начинает говорить масло масляное. Сначала он говорит, что спорт вне политики, что спортсмены могут тренироваться вне зависимости от политической ситуации. Но, с другой стороны, Бах заявляет, что рекомендует всем отстранить наших спортсменов. Мне это непонятно.

Есть олимпийские хартии, и он про них говорит, но в то же время говорит про то, что нас не надо допускать. Бред какой-то. Такой мир у нас сейчас, к сожалению», – сказал Легков.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

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