Бородавко о словах Баха: «Остается надеяться на скорейшее завершение конфликта, после которого будут рассматриваться варианты допуска российских спортсменов»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Сейчас уже никто ничему не удивляется. Мы видим, насколько политика проникла в спорт, и руководители Международного олимпийского комитета, различные федерации не стесняются об этом говорить.

Остается надеяться на скорейшее завершение конфликта, после которого будут рассматриваться различные варианты допусков российских спортсменов на соревнования», – сказал Бородавко.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»