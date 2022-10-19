Бородавко о словах Баха: «Остается надеяться на скорейшее завершение конфликта, после которого будут рассматриваться варианты допуска российских спортсменов»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.
«Сейчас уже никто ничему не удивляется. Мы видим, насколько политика проникла в спорт, и руководители Международного олимпийского комитета, различные федерации не стесняются об этом говорить.
Остается надеяться на скорейшее завершение конфликта, после которого будут рассматриваться различные варианты допусков российских спортсменов на соревнования», – сказал Бородавко.
Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»
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