Анфиса Резцова: «Не верю Баху! Одна пустая болтовня. Надоел! Только говорит и говорит»

Теги МОК Олимпийская сборная России Анфиса Резцова Томас Бах Политика Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Я ему не верю! Одна пустая болтовня. Надоел! Только говорит и говорит. Какой смысл? Наши спортсмены все равно не выступают.

Не верьте ему. Когда наших спортсменов допустят, то это будет другое дело. А сейчас... Одна болтовня», – сказала Резцова.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

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