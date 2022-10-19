Анфиса Резцова: «Не верю Баху! Одна пустая болтовня. Надоел! Только говорит и говорит»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Я ему не верю! Одна пустая болтовня. Надоел! Только говорит и говорит. Какой смысл? Наши спортсмены все равно не выступают.

Не верьте ему. Когда наших спортсменов допустят, то это будет другое дело. А сейчас... Одна болтовня», – сказала Резцова.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»