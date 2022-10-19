Тарасова о словах Баха про недопуск российских спортсменов: «Сюрпризом это не было, потому что тяжело поверить, что люди изменятся»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.
«Сюрпризом это не было, потому что тяжело поверить, что люди изменятся», – сказала Тарасова.
«Это только слова. Мы сможем выступать только при условии, когда нас точно допустят. А эти заявления... Одни разговоры. Я не верю», – цитирует Тарасову «Спорт-Эспресс».
Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»
«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против
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