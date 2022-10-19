Тарасова о словах Баха про недопуск российских спортсменов: «Сюрпризом это не было, потому что тяжело поверить, что люди изменятся»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Сюрпризом это не было, потому что тяжело поверить, что люди изменятся», – сказала Тарасова.

«Это только слова. Мы сможем выступать только при условии, когда нас точно допустят. А эти заявления... Одни разговоры. Я не верю», – цитирует Тарасову «Спорт-Эспресс».

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против