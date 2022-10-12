Бородавко о словах шведских лыжниц про бойкот: «Что они есть, что их нет, конкуренция от этого не пострадает»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал идею шведских лыжниц Линн Сванн и Майи Далквист бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян.

«Если спортсмены не хотят соревноваться, желают отстаивать свои политические взгляды, они перепутали. Если мы выскажем свое мнение по этому поводу, оно будет полностью противоположным.

Эти люди не знают ни политической обстановки, ни что происходит на самом деле и пытаются навязать свое мнение. Уже не раз шведы бойкотировали. От этого все только выиграли.

Когда был бойкот в 2020 году, они не приехали на первый этап Кубка мира, и уровень просмотра от этого только вырос. Они потеряют только свои контракты, не выполнят условия.

Что они есть, что их нет, конкуренция от этого нисколько не пострадает», – сказал Бородавко.

Шведские лыжницы Сван и Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят российских спортсменов