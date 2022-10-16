FIS не разрешила двум российским спортсменам перейти в сборную Израиля из‑за того, что заявки были поданы слишком поздно

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не разрешила двум спортсменам из России перейти в сборную Израиля из‑за того, что заявки были поданы позже установленного организацией крайнего срока.

Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen.

FIS отмечает, что для одобрения перехода в другую сборную существует ряд критериев. Например, спортсмен должен иметь паспорт страны, в которую он переходит, а также проживать в этой стране в течение минимального периода времени.

«Все заявки спортсменов должны соответствовать критериям, прежде чем они будут оцениваться», – говорится в заявлении федерации, которое цитирует Nettavisen.

В сентябре этого года в СМИ со ссылкой на генерального секретаря FIS Мишеля Виона появилась информация, что организация отказала двум россиянам, которые пытались сменить гражданство на израильское.

Однако позже в FIS заявили, что не получали таких запросов.